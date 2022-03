´Debemos cambiar violencia por pasión´

Miguel Herrera, técnico de Tigres, habló al respecto de los hechos violentos que se registraron el sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, el estratega considera que una situación así no se debe repetir en el futbol mexicano.

"Cambiémosle de violencia a pasión, no es lo mismo alentar a nuestro equipo, a que nos volvamos locos y salvajes", puntualizó Herrera.

Para Miguel no se debe englobar a toda la afición de Gallos Blancos por lo sucedido, ya que "hemos sido tajantes que es la afición, y no podemos achacar a si quieres 20 gentes que se aceleraron en el partido, no podemos manchar a Querétaro", incluso recordó sus visitas a esta plaza como técnico y jugador, "es una ciudad que apoya".

El estratega felino concuerda que la institución tendrá que trabajar para que no se repita un hecho de tal magnitud, descarta que sea un acontecimiento que se vuelva recurrente, "no quiere decir que se vaya a ver en todos los partidos y en todas las aficiones".

De igual manera ´El Piojo´ Herrera compartió su punto de vista sobre el apoyo de las barras, señaló que está en desacuerdo que se les llame de esta manera, prefiere nombrarlo porras o grupos de animación.