Sabe Huerta que Pumas debe volver a ganar en casa

"Independientemente del rival, en casa nos tienen que respetar y sin importar el horario, tenemos que hacer valer nuestra localía para que los rivales ya no quieran salir al medio tiempo".

El volante comentó que hace un par de semanas hubo tensión en el vestidor porque los resultados no llegaban, pero el grupo está unido y hay buen ambiente.

"La gente puede pensar lo que quiera, nosotros sabemos muy bien lo que somos como equipo y lo que podemos hacer, por ahí hubo un poco de tensión en el vestidor por la semana previa (al duelo frente a Mazatlán), pero las cosas se sentían positivas y siempre me gustó la reacción del equipo", apuntó.

El volante lamentó que no se le haya dado el gol en esta temporada, tomando en cuenta que en Pumas los 14 goles que llevan hasta el momento han sido anotados por extranjeros.

"No se me ha dado el gol, pero el equipo es Pumas y no importa quien anote o dé la asistencia", sentenció.