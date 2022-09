Dani Alves no se achica ante las dificultades

El mediocampista de Pumas, que no conoce la victoria en el futbol mexicano y está en el penúltimo lugar de la Liga MX, le dio una entrevista a su compañero Efraín Velarde, para su programa "Casa Velarde", donde se definió como un hombre que sabe encarar los momentos difíciles porque de eso esta hecha la vida.

"Yo no me achico ante la dificultad, la gente puede pensar lo contrario pero no lo hago, he salido de ellas porque con el trabajo, humildad y dedicación se puede, nada me va a afectar. Hasta ahora con críticas, con cosas parecidas porque al fin y al cabo forma parte del show", explicó.

"Al final de cuentas no somos palcos y plateas, somos los que estamos adentro he llegado a donde estoy con base a sobreponerme a las dificultades toma tu tiempo y ve que puedes mejorar".

Dijo que antes de pensar en Pumas estuvo a punto de ir al futbol de Italia, pero finalmente decidió estar en México para dejar una huella entre los niños y jóvenes.

"Antes de llegar a Pumas estaba para fichar en Italia porque considera que técnicamente es un país donde se trabaja muy bien. Una escuela para poner algo diferente en mi historia, en un momento fui a Italia, en la Juventus no cumplieron cosas y ahí me enfrío", explicó.

El multicampeón, ganador de 23 títulos con el Barcelona, reveló que la directiva blaugrana armó un complot para sacarlo del equipo e intentaron comercializarlo y desvalorizar el producto que habían logrado para el mundo.

"Fueron 8 años y en un momento sentí que dentro del Barsa había un complot para sacarme. Fue entonces que me dije: 'Yo decidí venir aquí y nadie me va a sacar así'. Decidí que iba a cumplir mi contrato y me iba a ir por mis propios pies, no porque alguien me dijera que ya no me querían ahí", explicó.

En el terreno de lo personal, le mencionó al "Chispa" Velarde que no quería ser futbolista sino músico, pero al final siguió el sueño de su padre y llegó muy alto.

Se definió como uno "loco"

También se definió como uno "loco" por todo lo bueno que busca aplicar en su día a día.

"Soy un buen loco porque parece que ahora en el mundo las personas que se preocupan por lo demás, que son gentiles están locos, se sorprenden porque esto debería ser cotidiano y normal y se sorprenden", expuso.

"Todo el día vivo pensando desde que me despierto qué puedo hacer para que la gente sea mejor".