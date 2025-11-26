Rayados suma otra baja horas antes de enfrentar al América

Esta noche empiezan los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y uno de los duelos más atractivos es el enfrentamiento entre Rayados y América en el estadio BBVA.

Sin embargo, este partido tendrá al menos tres bajas importantes. Por un lado, el América no contará con el francés Allan Saint-Maximin, que no realizó el viaje a la Sultana del Norte por tener fiebre; por el otro lado, Rayados sufre las bajas de Lucas Ocampos, quien se fracturó en un accidente doméstico, y de Carlos Salcedo, por una molestia muscular.

¿Cuáles son las bajas en los equipos?

Felipe Galindo, reportero del Monterrey, reveló que "Carlos Salcedo no estará disponible esta noche ante América. Lo deja fuera una lesión muscular. Verán cómo evoluciona para que pueda estar en la vuelta. La lesión está en uno de sus chamorros".

Cabe recordar, que el 'Titán' ha jugado apenas cuatro partidos con la camiseta del Monterrey tras sufrir una fractura en la rodilla derecha, apenas en su primer entrenamiento como jugador de Rayados, por lo que no jugó los primeros nueve meses del año.

¿Cómo afecta esto a los equipos?

Las bajas de jugadores clave como Allan Saint-Maximin y Carlos Salcedo podrían tener un impacto significativo en el rendimiento de ambos equipos. La Liga MX es conocida por su competitividad, y cada jugador cuenta en estos momentos decisivos.

Ambos equipos deberán ajustar sus estrategias para enfrentar este crucial partido de cuartos de final, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.