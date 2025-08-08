Leagues Cup 2025: Emocionantes partidos de cuartos de final confirmados

Leagues Cup: Confirmados día y horarios de los cuartos de final

Finalmente, luego de los 54 partidos programados para la primera fase de la Leagues Cup 2025, los cuartos de final están cada vez más cerca de comenzar.

La segunda ronda del torneo de la Concacaf pronto se pondrá en marcha con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas.

Confirmados día y horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

*Toluca (1) vs Orlando City (4)

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 19:00

*Pachuca (2) vs LA Galaxy (3)

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 21:45

*Tigres (3) vs Inter Miami (2)

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 18:00

*Puebla (4) vs Seattle Sounders (1)

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 21:00