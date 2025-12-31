Faltó a entrenar con el Cruz Azul

Después de la eliminación en semifinales ante Tigres, el plantel profesional del Cruz Azul reportó nuevamente a los entrenamientos para afinar los detalles y ponerse a punto antes del comienzo del torneo Clausura 2026. El atacante polaco Mateusz Bogusz, aún por motivos que se desconocen, no asistió al primer entrenamiento del equipo rumbo al nuevo torneo. Según fuentes cercanas al club, no tenía permiso para tomarse dicha libertad.



