¡Agónico empate!

Cruz Azul rescató de manera agónica el empate 2-2 ante Querétaro y aunque los emplumados le impidieron sumar victoria 8 al hilo, los celestes mantuvieron el invicto en el torneo al llegar a 10 encuentros sin conocer la derrota.

La Máquina sumó 24 puntos y el liderato dependerá del resultado que saquen los Rayados ante Toluca.Cruz Azul arrancó con la intensidad de siempre y tras una embestida a la ofensiva, pronto encontró respuesta.

José Paradela abrió el marcador al minuto 14, tras una asistencia de Luka Romero.

Solo que Gallos jamás bajó los brazos y tras mantenerse jugando de tú a tú, vino la remontada.

Una vez más vacunaron a los cementeros en una jugada a balón parado, Santiago Homenchenko encontró el empate al minuto 19 tras fusilar al portero Kevin Mier, con un fogonazo de pierna derecha.

Cuando los celestes buscaban un gol que los pusiera arriba, vino una falla de su portero Mier y el partido se puso cuesta arriba.

Homenchenko hizo el 2-1 con un disparo de media distancia y sorprendió a Mier que estaba adelantado.

El ingreso de Ángel Sepúlveda fue la respuesta de Larcamón al arranque del segundo tiempo. Prescindió del debutante Jorge Rodarte en busca de la remontada.

En su afán por tener a raya a los cementeros, Jhojan Palacios fue expulsado y Querétaro se quedó con 10 hombres al 62´.

Seis minutos después se fueron Ditta y Piovi e

Ingresaron Jesús Orozco y Omar Campos, para prevenir una expulsión.

La desesperación hizo presa de los cementeros y Luka Romero también recibió la roja al 73´, nivelado las acciones, en medio de la molestia de Larcamón que dio gritos desde su banca pidiendo serenidad a sus jugadores.

Gabriel Fernández se apuntó el 2-2, con una asistencia de Rodolfo Rotondi al 83´, y mostró que está enrachado pues sumó su tercera anotación consecutiva.

La afición se metió fuerte contra el portero Guillermo Allison quien fue un hombre fundamental para los emplumados.

En medio del grito de "sí se puede, sí se puede", el público se volcó para apoyar a los cementeros. Sepúlveda se lastimó al ir a buscar un remate y terminó cojeando, pues ya no tenían más cambios.

Al 90+4, el disparo de Rotondi pasó a un lado del arco de Allison en medio de la presión de la gente que brincaba en las tribunas exigiendo el gol del triunfo.

"Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un portero", cantaron para amedrentar a Allison y de paso apareció el grito homofóbico.

Y ni con 14 minutos de agregado, Cruz Azul sacó la victoria, conformándose con la igualada.



