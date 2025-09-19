Cruz Azul recibe a Bravos

En el marco de la Jornada 9 de la Liga MX, que inicia este viernes; la Máquina del Cruz Azul, recibirá a los Bravos de Juárez, a quienes buscarán derrotar sí o sí para mantener el invicto.

Cruz Azul llega a este duelo tras derrotar 1-0 al Pachuca con un gol de Gabriel Fernández al 62´.

Los Bravos, vienen de un empate de 1-1 ante el Necaxa, Oscar Estupiñan abrió el marcador para los Fronterizos al minuto 2.

En la Tabla General; Juárez ocupa la novena posición con 12 puntos, mientras que Cruz Azul se encuentra en el segundo lugar con 20 unidades, solo una menos que los Rayados de Monterrey, los líderes actuales.

Cabe mencionar que a pesar de la buena racha de los Cementeros, para este próximo duelo contarán con 5 bajas oficiales y posiblemente dos más; sin embargo, se espera que la localía de los dirigidos por Lacarmón les sea ventajosa para salir avantes.

Para el público que desee acudir al Olímpico Universitario, los precios van desde los 120 hasta los 550 pesos de acuerdo con las listas oficiales de precios del Cruz Azul.



