¡Pitó La Máquina!

Cruz Azul volvió a vivir un partido al límite: de menos a más, sufriendo, reaccionando y golpeando cuando ya no había mañana. "La Máquina" remontó y venció 3-2 a Chivas en la última jugada del partido, un cierre dramático que le dio el pase a semifinales y encendió a toda la nación azul en Ciudad Universitaria.

Nicolás Larcamón apostó fuerte y lo hizo desde el arranque. Mandó a la banca a Sepúlveda y puso al "Toro" Fernández, buscando presencia física y agresividad en el área. La decisión fue clave para un Cruz Azul que encontró en CU el impulso que necesitaba para sobrevivir a un duelo que por momentos se le fue de las manos.

Chivas pegó primero, al minuto 8, con un remate de Cade Cowell tras un tiro de esquina que silenció por completo el estadio. Pero la reacción celeste no tardó: Toro Fernández culminó una jugada llena de toques tras un pase de Jeremy Márquez, mientras en la tribuna se escuchaba el "azul, azul, azul" que empujaba cada ataque cementero.

El Rebaño volvió a tomar ventaja al 35´, cuando Bryan "Cotorro" González aprovechó un rebote y mandó la pelota al fondo para el 2-1. Andrés Gudiño tuvo trabajo de sobra, recibiendo disparos por todos lados y dando indicaciones constantes a su defensa para evitar que la desventaja se ampliara.

En el complemento, Chivas parecía tener el partido bajo control, pero apareció la magia de Jeremy Márquez. Al minuto 71, el exjugador de Atlas tomó el balón fuera del área chica y sacó un disparo imposible para Tala Rangel. Era el 2-2 y CU explotó como si fuera una final.

Cuando parecía que el partido terminaría empatado, llegó el momento que cambió la historia. En el agregado, "Charly" Rodríguez encontró un espacio en el área y firmó el 3-2 que levantó a todo Cruz Azul. La celebración fue total: jugadores, cuerpo técnico y afición explotaron al unísono, liberando semanas de presión y dudas.

Con esta victoria agónica, Cruz Azul selló su boleto a semifinales del Apertura 2025. Las llaves quedaron definidas: Toluca enfrentará a "Rayados" y Tigres se medirá con la Máquina. Larcamón y compañía llegan encendidos, con una remontada que quedará marcada como una de las más emocionantes de los últimos torneos.

´ELIMINA´ A CHIVAS

— Javier "Chicharito" Hernández terminó de la peor manera su etapa en Chivas, al ser el culpable de la eliminación del equipo de Gabriel Milito, quien en la banca vio al referente de generaciones fallar la oportunidad más clara de los rojiblancos en la segunda parte.

— El delantero tomó el balón con firmeza para ejecutar el penalti que podía cambiar la historia del partido ante Cruz Azul, pero el disparo salió desviado, lejos del arco celeste defendido por Andrés Gudiño, dejando a miles de seguidores en silencio.

— La falla no solo significó la eliminación de Chivas del Apertura 2025, sino que abrió la puerta a una lluvia de críticas hacia el jugador que alguna vez fue símbolo de México por su paso por el Real Madrid.

RAYADOS PRIMER EQUIPO INVITADO

LISTAS ´SEMIS´ DEL TORNEO APERTURA 2025 DE LA LIGA MX

Después de unos emocionantes cuartos de final, las semifinales del Apertura 2025 están definidas. Monterrey, Toluca, Tigres y Cruz Azul se convirtieron en los cuatro invitados a la antesala de la final de la Liga MX. "Rayados" se convirtió en el primer equipo invitado a esta instancia, aunque cayeron 2-1 en su juego frente el América, el marcador global de 2-3 les ayudó para evitar la eliminación y seguir en la contienda por el título.

· Toluca Vs Rayados

· Tigres Vs Cruz Azul