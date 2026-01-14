Cruz Azul se estrenará en el Cuauhtémoc ante Atlas

Este miércoles continúa la actividad de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el choque entre Cruz Azul y Atlas en el estadio Cuauhtémoc, el nuevo hogar de la Máquina tras ser "expulsados" de Ciudad Universitaria.

¿Cómo se preparan Cruz Azul y Atlas para el partido?

Los aficionados cementeros, en su mayoría radicados en Ciudad de México, hicieron su viaje a Puebla para poder ver a su equipo enfrentarse a la Academia en busca de los primeros tres puntos del torneo, ya que en la primera jornada fueron derrotados por el León. Por su parte, los dirigidos por Diego Cocca buscan su segunda victoria al hilo tras vencer al Puebla.

Detalles sobre la presión en Nicolás Larcamón

Para Nicolás Larcamón es partido de gran presión, ya que, entre el escándalo de una nueva mudanza y la posible caída del fichaje de Miguel Ángel Borja, se suma la estadística de que Atlas no pierde frente a los capitalinos desde el Clausura 2023. Son seis choques en fila sin poder doblegar a los tapatíos.

Impacto de la mudanza de Cruz Azul en sus aficionados

A un equipo necesitado de referentes tras la salida de Ignacio Rivero, vencer a la Academia es una obligación.