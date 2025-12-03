Cruz Azul vs Tigres abre las semifinales del Apertura 2025

La ida de la semifinal entre Cruz Azul y Tigres promete ser un duelo táctico de alto voltaje.

¿Qué esperar del partido entre Cruz Azul y Tigres?

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, llega con la confianza de haber eliminado a Chivas del Guadalajara en una serie dramática y con una racha invicta en el Olímpico Universitario, un inmueble que se ha convertido en su fortaleza, donde ya ha levantado trofeos.

El conjunto regiomontano, comandado por Guido Pizarro, llega a esta instancia con un poder ofensivo que asusta. Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez y André-Pierre Gignac lideran un ataque que convirtió cinco goles en la vuelta contra Tijuana, permitiendo al club soñar con un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Detalles del encuentro en el Olímpico Universitario

Para los celestes, el reto en el partido es doble: mantener su hegemonía en casa y llegar con oxígeno suficiente para encarar la Copa Intercontinental, que disputarán días después ante Flamengo, equipo que levantó hace unos días la Copa Libertadores.

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7, ViX, TUBI.