Larcamón se va satisfecho tras vencer al Atlas

Nicolás Larcamón se mostró satisfecho tras la victoria 2-0 de Cruz Azul sobre Atlas en el estadio Cuauhtémoc, resultado correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026. El técnico argentino valoró la respuesta de su equipo en un escenario complejo y destacó el esfuerzo colectivo mostrado en la cancha.

¿Qué dijo Nicolás Larcamón sobre la victoria?

El entrenador reconoció que La Máquina atraviesa un proceso de transición, tanto en lo futbolístico como en el liderazgo del vestidor. Larcamón dejó claro que el objetivo es encontrar un once competitivo que represente la identidad que busca implantar en el club. "Nosotros estamos claramente en una transición de lo que fue el liderazgo del vestuario hasta el torneo anterior y un poco lo que apareció ahora, afloraron como los nuevos líderes del vestuario", explicó el estratega, quien remarcó que el grupo asume ese reto con compromiso.

Larcamón también hizo énfasis en la preparación limitada con la que inició el torneo, en comparación con otros equipos. "Nosotros terminamos, por la calendarización del semestre pasado y un viaje a Qatar que fue demoledor, casi con un receso muy corto y una preparación muy corta", señaló el argentino.

Pese a ese contexto, el técnico destacó el rendimiento ofensivo y la mentalidad de sus jugadores. "Nosotros verdaderamente hoy nos quedamos muy conformes con la producción ofensiva, a pesar de las dificultades que ya son de público conocimiento", afirmó, al tiempo que celebró las ganas del plantel por trascender.

Estado del campo del Cuauhtémoc preocupa a Larcamón

El estratega celeste también envió un mensaje directo a la afición, con la mira puesta en los objetivos del torneo. "Que esté más que segura de que este equipo va nuevamente a estar en las instancias más decisivas del torneo y, Dios mediante, esta sí sea la buena", aseguró Larcamón. Otro de los puntos que abordó fue el estado del campo del estadio Cuauhtémoc, el cual le genera preocupación por la seguridad de los futbolistas. "Las sensaciones son de una cancha que claramente no está en buen estado. Sí me preocupa", expresó el entrenador.

Larcamón insistió en que el problema va más allá del espectáculo. "No solamente se trata de la versión futbolística que nosotros queremos desarrollar, sino también por la integridad de los jugadores", subrayó, luego de mencionar acciones recientes que pudieron terminar en lesiones graves.

¿Llegará Miguel Borja a Cruz Azul?

El regreso al Cuauhtémoc como local también dejó sensaciones especiales para el técnico argentino, por su pasado con Puebla. "Es un estadio al que quiero muchísimo, un estadio que en lo personal tiene una conexión especial", confesó, aunque reconoció las dificultades logísticas y deportivas del cambio de sede. Aun así, Larcamón confía en que la afición celeste convierta el inmueble en una fortaleza. "La afición de Cruz Azul es tan grande que juguemos donde juguemos vamos a ser recontra locales", dijo, convencido de que el estadio pronto se vestirá de azul.

Sobre el posible fichaje del delantero colombiano, Larcamón evitó adelantar información y dejó claro que el tema no depende del cuerpo técnico. "Cuestiones administrativas", fue la respuesta inicial del entrenador ante los cuestionamientos. "Yo como entrenador estoy ahí a la expectativa de que se resuelva. Sé que depende de una cuestión medio administrativa con el tema de los no formados en México, pero claramente es un jugador que ojalá se resuelva prontamente para tenerlo cuanto antes".