Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el Cuauhtémoc

Cruz Azul llegó urgido de una victoria y con la presión al límite. La falta de una sede fija y los resultados recientes habían encendido las críticas. En ese contexto, el 2-0 sobre Atlas funcionó como un alivio inmediato. La Máquina encontró oxígeno en el estadio Cuauhtémoc durante la jornada 2 del Clausura 2026.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Cruz Azul y Atlas?

Después de días caóticos y marcados por la incertidumbre sobre los fichajes, la alegría apareció lejos de casa. Puebla se convirtió en refugio para un equipo que necesitaba una respuesta contundente. Cruz Azul cumplió con la tarea mínima y recuperó calma. No fue una exhibición total, pero sí un paso firme.

"El Toro" Fernández abrió el marcador apenas al minuto 8. El delantero aprovechó un error defensivo de Atlas y definió sin dudar ante Camilo Vargas. El gol tempranero bajó la ansiedad en la cancha y en la tribuna. La Máquina entendió el momento y no soltó el control.

José Paradela amplió la ventaja al 28 y rompió su mala racha. El argentino cobró un tiro de esquina con determinación y encontró el fondo de la red. El festejo reflejó desahogo puro. Para Atlas, el golpe resultó difícil de asimilar.

Desde el arranque se notó un Cruz Azul distinto. El equipo mostró iniciativa, intensidad y circulación rápida del balón. Atlas sufrió para cruzar media cancha en el primer tiempo. La presencia de Agustín Palavecino desde el inicio resultó clave para el dominio en el medio campo.

Detalles del triunfo de Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc

Para la segunda mitad, el guion cambió de forma moderada. Cruz Azul optó por el orden y cedió metros. Atlas adelantó líneas y buscó reaccionar con más empuje que claridad. Andrés Gudiño respondió cuando fue exigido y mantuvo el arco en cero.

El cierre del partido confirmó la prioridad celeste que era asegurar los tres puntos. No hubo riesgos innecesarios ni concesiones. La victoria permitió recomponer el rumbo y ganar confianza. En el entorno del club, el ruido bajó por un momento.

La Máquina recibirá a Puebla nuevamente en el estadio Cuauhtémoc, mientras Atlas visitará a Necaxa en el Victoria. Por ahora, Nicolás Larcamón respira y el proyecto gana tiempo. El triunfo no borra las dudas, pero sí frena la presión. Cruz Azul volvió a responder cuando más lo necesitaba.