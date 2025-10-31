Liga MX: Puebla vs Cruz Azul Jornada 16 del Apertura 2025

Mientras que Cruz Azul luchará por el liderato del torneo, Puebla buscará salir de lo más profundo de la tabla: bajo la noche del Estadio Cuauhtémoc, ambas escuadras se medirán en la penúltima fecha de la fase regular.

¿Cuál es el contexto del partido?

En apariencia, el compromiso de los cementeros será "fácil". Un trámite que bien podría acercarlos al liderato. Sin embargo, todo es posible en el balompié mexicano: si los celestes tropiezan, la misión del estratega Nicolás Larcamón se complicaría por completo.

¿Qué sigue para Cruz Azul?

Además de sellar el deber de imponerse ante Puebla, Cruz Azul cerrará la fase regular ante los auriazules de Pumas. Prácticamente les esperan dos duelos de equipos que han sido heridos en lo que va del torneo y que, precisamente por eso, están sedientos por una victoria.