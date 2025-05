Cruz Azul sueña en grande, quieren llevarse el doblete, dice Ditta

El sueño del doblete no es un secreto en La Noria. Cruz Azul está a dos pasos de la final del Clausura 2025 y ya tiene boleto para disputar el título de la Concachampions. En medio de esa ilusión, Willer Ditta lo deja claro: "Queremos llevarnos el doblete... estamos muy ilusionados", pero para lograrlo, hay que superar primero a León.

El defensa colombiano regresa tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas. Extrañó estar en la ida, pero está listo para volver al once titular: "Me causó muchísima lástima y un poco de enojo la manera en la que me sacan la amarilla. No acostumbro a perderme muchos partidos, pero esta vez tocó y nada, alentando desde casa... Ya alistando para lo que será el partido"

Además del regreso de Ditta, Cruz Azul se prepara para enfrentar una amenaza mayor, el regreso de James Rodríguez con León. El colombiano no estuvo en el partido de ida por sanción, pero volverá para la vuelta: "Sabemos las cualidades de James, es un jugador que te marca los pasos del partido. Nosotros estamos preocupados por hacer nuestro trabajo sin dejar de reconocer que tienen buenas individualidades".

La ilusión en el vestidor va acompañada por un elemento vital: la afición. "Hemos logrado tener una conexión muy especial. Se sienten muy identificados con este Cruz Azul", expresó Ditta. Esperan un lleno en CU, un impulso desde las gradas y la energía necesaria para avanzar a semifinales.

¿Qué dijo Willer Ditta respecto a Martín Anselmi y Vicente Sánchez?

El central también valoró el proceso que vive el equipo tras la salida de Martín Anselmi y el ascenso de Vicente Sánchez como técnico.

"Hemos vivido un montón de situaciones como la que pasamos cuando en la salida de Martín Anselmi. Un día algún entrenador no le está yendo bien y lastimosamente le toca salir o en este caso como Martín Anselmi , pues le fue bien y bueno, tuvo que escoger salir de Cruz Azul, así que bueno, asumió Vicente, creo que lo recibimos de muy buena forma".

Ditta espera que el técnico uruguayo continúe al frente, valorando cómo el equipo ha respondido bajo su gestión: "Es un señor que fue jugador de fútbol, que nos entiende muchísimo y nos da cierta libertad en el terreno de juego, tanto en las posiciones fuera del terreno y tenemos muchísima confianza con él, así que llegó a portar de muy buena forma, llegó a sumarse un poquito y bueno, creo que el resultado es lo que estamos viviendo y el momento que estamos pasando con Vicente".

La madurez del equipo también juega a favor. "Con el paso de las liguillas anteriores hemos aprendido... los detalles te marcan si clasificas o no", explicó.

Pese a la ventaja 3-2 que sacaron en la ida, en Cruz Azul no hay exceso de confianza y esperan que en la vuelta en CU se consigue el pase a semifinales. "Sabemos que tenemos que terminar la tarea", sentenció.