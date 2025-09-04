Un grande para un coloso

De acuerdo con Claro Sports, el Coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas para recibir a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal para enfrentar a México, de cara al Mundial 2026.

El equipo mexicano y el combinado lusitano serían los encargados de la reinauguración del hoy llamado Estadio Banorte; la fecha aún no se confirma, pero todo parece indicar que se jugaría en marzo.

CAMPEONA. La Selección de España, quien ya jugó en la Ciudad de México en 2010, era otro equipo que sonaba para la importante fecha, pero todo parece indicar que el acuerdo se ha cerrado con Portugal.

Cristiano Ronaldo, que nunca ha jugado en México, se sumaría a los nombres de los astros que han pisado el césped del terreno de juego, tales como Diego Armando Maradona, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Andrés Iniesta, entre otros.

Ronaldo, de 41 años para 2026, apunta a jugar su sexta Copa del Mundo, algo que también busca hacer el argentino Lionel Messi.

Esto tranquiliza la preocupación que hay en la organización mexicana de cara al Mundial 2026 donde el Azteca será sede de la inauguración del torneo. Sin embargo, en más de una ocasión se ha explicado que todo va en tiempo y forma con su remodelación.

ASUETO. El día de la inauguración del Mundial de 2026 será feriado, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La inauguración de la Copa está prevista para el 11 de junio de 2026, con un partido encabezado por la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.



