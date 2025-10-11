Apalean Coyotes al Deportivo Lara

Los Coyotes de Valdo se mantienen con gran paso en el Torneo Nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol y en su reciente aparición en el diamante se impuso tranquilamente 10-1 sobre Deportivo Lara.

El momento clave del encuentro fue en la tempranera primera entrada donde los Coyotes aullaron en el diamante con ataque de cinco carreras para encaminarse a un triunfo más en la campaña y mantenerse dentro de los primeros lugares.

El line up de los Coyotes estuvo potente al descifrar constantemente los envíos a Cresencia Morales por conducto de Julián Castillo que en cuatro turnos pegó dos jonrones, Gael Falcón disparo tres imparables con un jonrón, seguido de Daniel Ponce que se fue de 4-2 y Lenin Morales de 3-2.

Por espacio de siete episodios completos el serpentinero Jesús Mejía estuvo atinado al controlar a cada uno de los bateadores que enfrentó al registrar seis ceros en forma consecutiva.



