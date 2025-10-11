Apalean Coyotes al Deportivo Lara

Apalean Coyotes al Deportivo LaraLos Coyotes de Valdo se mantienen con gran paso en el Torneo Nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol
Los Coyotes de Valdo se mantienen con gran paso en el Torneo Nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol y en su reciente aparición en el diamante se impuso tranquilamente 10-1 sobre Deportivo Lara.
El momento clave del encuentro fue en la tempranera primera entrada donde los Coyotes aullaron en el diamante con ataque de cinco carreras para encaminarse a un triunfo más en la campaña y mantenerse dentro de los primeros lugares.
El line up de los Coyotes estuvo potente al descifrar constantemente los envíos a Cresencia Morales por conducto de Julián Castillo que en cuatro turnos pegó dos jonrones, Gael Falcón disparo tres imparables con un jonrón, seguido de Daniel Ponce que se fue de 4-2 y Lenin Morales de 3-2.
Por espacio de siete episodios completos el serpentinero Jesús Mejía estuvo atinado al controlar a cada uno de los bateadores que enfrentó al registrar seis ceros en forma consecutiva.