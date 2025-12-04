Flamengo enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental

Cada vez falta menos para el duelo entre Flamengo y Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025 que se disputará en Qatar el próximo 10 de diciembre en el llamado Derbi de las Américas.

Los brasileños aseguraron su boleto a este certamen internacional tras imponerse 1-0 al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, alcanzando su cuarto título de este torneo, siendo el primer cuadro carioca en lograrlo.

Por su parte, La Máquina amarró su participación tras golear 5-0 al Vancouver Whitecaps para ganar la Copa de Campeones de la Concacaf y así convertirse en el representante de la confederación para este torneo.

¿Cuál es el valor de plantilla de Flamengo y Cruz Azul?

El Mengao es uno de los clubes con mejor economía del futbol brasileño e incluso del futbol sudamericano, por lo que ha podido posicionarse como un gran atractivo para futbolistas que radican en Europa y con eso armar un plantel con un valor superior al de La Máquina.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, la plantilla del Flamengo está valuada en 211.6 millones de dólares, muy por encima de los 88.57 millones que posee el Cruz Azul.

Samuel Lino, exfutbolista del Atlético de Madrid, está valuado en 23.76 millones de dólares, siendo el jugador más valioso del equipo brasileño. Por su parte, Erik Lira tiene un valor de 9.18 millones de dólares, muy por detrás del integrante del Mengao.