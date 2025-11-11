¿Cuándo enfrentará el Tricolor a Argentina en el Mundial Sub-17?

Con suspenso incluido, la Selección Mexicana sub-17 logró clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la categoría, donde como premio, le tocará enfrentarse a la Selección Argentina.

El Tri estaba listo para hacer sus maletas y despedirse de Qatar 2025, pero gracias a la regla del Fair Play logró sellar su boleto a la siguiente fase.

Gracias a la derrota de Arabia Saudita frente a Mali, y al tener la misma diferencia de goles (-2), el mismo número de anotados y recibidos, todo se resolvió con el cuarto criterio, que le favoreció al conjunto azteca.

Durante la fase de grupos, el conjunto dirigido por Carlos Cariño recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el combinado árabe ocho, además de dos tarjetas rojas. Así fue como arañaron su boleto a la fase de eliminatoria.

Mientras México fue el peor clasificado, la Selección de Argentina, fue el mejor clasificado con nueve puntos y una diferencia de goles de +9.

¿Qué ocurrió?

Día: viernes 14 de noviembre

Horario: 8:45 horas.