Selección Mexicana: Confianza en Alexis Vega para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de comenzar, una edición en la que la afición mexicana espera mucho de la Selección Mexicana y de algunos jugadores.

En esa lista de futbolistas a seguir, destaca el nombre de Alexis Vega, estrella de Toluca, quien de la mano de Antonio Mohamed ha encontrado su mejor versión, siendo una de las piezas clave en el equipo de Javier Aguirre.

La confianza en Vega, quien tuvo un momento complicado en Chivas, quedó reflejada recientemente en el estratega argentino, quien no dudó en lanzar elogios a su jugador, asegurando que tendrá un gran Mundial.

"Vega hará un Mundial bárbaro, la va a romper. Estoy segurísimo", comentó en entrevista con TUDN. Mohamed, quien sonó en varias ocasiones para llegar al Tricolor, también compartió que varios jugadores mexicanos no están en su mejor nivel.

"De 20 jugadores que van, no está ninguno en su nivel. Creo que hay una cierta presión generada alrededor de eso", sentenció.