Emilio Azcárraga supervisa trabajos de remodelación del Azteca

La reinauguración del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, está cada vez más cerca, por lo que los trabajos de remodelación están a marchas forzadas para llegar a la fecha luciendo una nueva imagen. En esta ocasión recibieron la visita de Emilio Azcárraga Jean. Este 2026, este inmueble se convertirá en el primero en acoger tres veces una inauguración de un Mundial, por lo que buscan darle una cara increíble para lucir ante los miles de aficionados que estarán visitando el Coloso de Santa Úrsula.

¿Qué avances se han realizado en la remodelación?

A lo largo de estos meses, se han revelado avances del recinto, los cuales han ido desde el cambio de bancas, un nuevo césped, columnas iluminadas y otras más, que hacen crecer la expectativa de cómo se verá para el 28 de marzo, fecha en la que abrirán sus puertas de nuevo con el duelo de México vs Portugal.

Detalles sobre la visita de Emilio Azcárraga Jean

Las visitas al Estadio Azteca han sido reducidas para evitar la filtración de imágenes y otras razones, pero hace unos días, el inmueble recibió una visita muy especial. Emilio Azcárraga Jean, propietario de las Águilas del América, fue visto en este recinto. En un video compartido en Instagram, se observa cómo el empresario mexicano va llegando a la casa del América para, seguramente, supervisar cómo van los trabajos de remodelación de cara a la Copa del Mundo de 2026.