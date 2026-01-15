Los seleccionados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol han dado a conocer la lista de 27 elementos que disputarán los encuentros de preparación frente a Panamá y Bolivia, rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Esta convocatoria de Javier Aguirre está conformada por únicamente jugadores de la Liga MX. Esto, al no ser fecha FIFA.

¿Qué jugadores fueron convocados por Javier Aguirre?

El próximo jueves 22 de enero se medirán a Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández y el domingo 25 lo hará contra el equipo sudamericano en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

En esta lista del Vasco Aguirre predominan los elementos de las Chivas. Son ocho elementos del Guadalajara los que aparecen en el llamado tricolor; Brian Gutiérrez, recién llegado al Rebaño, también fue llamado.

En el tema de la portería se mantienen los más recurrentes en los últimos meses: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

El único futbolista que proviene del extranjero es Obed Vargas. El joven mediocampista del Seattle Sounders de la MLS volvió a ser considerado por el técnico de la Selección Mexicana.

Detalles de los partidos de preparación de México

La lista de 27 jugadores completa:

PORTEROS:

Luis Malagón/ América

Raúl Rangel/ Guadalajara

Carlos Acevedo/ Santos Laguna

DEFENSAS:

Richard Ledezma/ Guadalajara

Jorge Sánchez/ Cruz Azul

Víctor Guzmán/ Monterrey

Israel Reyes/ América

Ramón Juárez/ América

Eduardo Águila/ Atlético de San Luis

Everardo López/ Toluca

Jesús Gallardo/ Toluca

Bryan González/ Guadalajara

MEDIOS:

Luis Romo/ Guadalajara

Erik Lira/ Cruz Azul

Denzell García/ FC Juárez

Iker Fimbres/ Monterrey

Carlos Rodríguez/ Cruz Azul

Kevin Castañeda/ Tijuana

Obed Vargas/ Seattle Sounders

Marcel Ruiz/ Toluca

Brian Gutiérrez/ Guadalajara

Diego Lainez/ Tigres UANL

Roberto Alvarado/ Guadalajara

Gilberto Mora/ Tijuana

DELANTEROS:

Ángel Sepúlveda/ Guadalajara

Germán Berterame/ Monterrey

Armando González/ Guadalajara

Jugadores destacados en la convocatoria de la Selección Mexicana

Esta convocatoria refleja la confianza de Javier Aguirre en los talentos de la Liga MX, preparando al equipo para los desafíos que se avecinan en la Copa del Mundo 2026.