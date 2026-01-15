Los seleccionados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá

Los seleccionados por Javier Aguirre para enfrentar a PanamáJugadores destacados en la convocatoria de la Selección Mexicana
El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol han dado a conocer la lista de 27 elementos que disputarán los encuentros de preparación frente a Panamá y Bolivia, rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.
Esta convocatoria de Javier Aguirre está conformada por únicamente jugadores de la Liga MX. Esto, al no ser fecha FIFA.
¿Qué jugadores fueron convocados por Javier Aguirre?
El próximo jueves 22 de enero se medirán a Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández y el domingo 25 lo hará contra el equipo sudamericano en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
En esta lista del Vasco Aguirre predominan los elementos de las Chivas. Son ocho elementos del Guadalajara los que aparecen en el llamado tricolor; Brian Gutiérrez, recién llegado al Rebaño, también fue llamado.
En el tema de la portería se mantienen los más recurrentes en los últimos meses: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).
El único futbolista que proviene del extranjero es Obed Vargas. El joven mediocampista del Seattle Sounders de la MLS volvió a ser considerado por el técnico de la Selección Mexicana.
Detalles de los partidos de preparación de México
La lista de 27 jugadores completa:
PORTEROS:
Luis Malagón/ América
Raúl Rangel/ Guadalajara
Carlos Acevedo/ Santos Laguna
DEFENSAS:
Richard Ledezma/ Guadalajara
Jorge Sánchez/ Cruz Azul
Víctor Guzmán/ Monterrey
Israel Reyes/ América
Ramón Juárez/ América
Eduardo Águila/ Atlético de San Luis
Everardo López/ Toluca
Jesús Gallardo/ Toluca
Bryan González/ Guadalajara
MEDIOS:
Luis Romo/ Guadalajara
Erik Lira/ Cruz Azul
Denzell García/ FC Juárez
Iker Fimbres/ Monterrey
Carlos Rodríguez/ Cruz Azul
Kevin Castañeda/ Tijuana
Obed Vargas/ Seattle Sounders
Marcel Ruiz/ Toluca
Brian Gutiérrez/ Guadalajara
Diego Lainez/ Tigres UANL
Roberto Alvarado/ Guadalajara
Gilberto Mora/ Tijuana
DELANTEROS:
Ángel Sepúlveda/ Guadalajara
Germán Berterame/ Monterrey
Armando González/ Guadalajara
Esta convocatoria refleja la confianza de Javier Aguirre en los talentos de la Liga MX, preparando al equipo para los desafíos que se avecinan en la Copa del Mundo 2026.