Javier Aguirre presenta la lista de convocados para noviembre 2025

La Selección Mexicana cerrará el año 2025 con la Fecha FIFA de noviembre, ante Uruguay y Paraguay, y esta es la convocatoria de 26 jugadores de Javier Aguirre.

Las sorpresas para este llamado del "Vasco" son Obed Vargas del Seattle Sounders y Armando González, delantero de las Chivas que, además, pelea el título de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX.

Gilberto Mora, pese a su fractura en el dedo de la mano izquierda, sí fue considerado por el "Vasco", luego de no contar con él en la fecha anterior, por estar en el Mundial con la Selección Mexicana Sub-20.

Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos) repiten en la portería de la Selección Mexicana. Otro nombre que destaca es el de Jorge Ruvalcaba de los Pumas.

¿Cuál es la lista completa de la selección mexicana?

Esta es la lista completa de la Selección Mexicana:

Porteros

Luis Malagón/ América

Raúl Rangel/ Guadalajara

Carlos Acevedo/ Santos

Defensas:

Kevin Alvárez/ América

Israel Reyes/ América

César Montes/ Lokomotiv

Johan Vázquez/ Genoa

Jesús Orozco/ Cruz Azul

Jesús Gallardo/ Toluca

Mateo Chávez/ AZ Alkmaar

Medios

Edson Alvarez/ Fenherbace

Erik Lira/ Cruz Azul

Fidel Ambriz/ Monterrey

Gilberto Mora/ Xolos

Erick Sánchez/ América

Orbelín Pineda/ AEK

Obed Vargas/ Seattle Sounders

Marcel Ruiz/ Toluca

Delanteros