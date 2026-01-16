Israel Reyes lanza mensaje sobre llamados a la Selección Mexicana

Israel Reyes se ha convertido en uno de los nombres recurrentes de Javier Aguirre en la Selección Mexicana; su lugar parece seguro rumbo al Mundial 2026, pero el defensor reconoce que aún falta mucho camino.

¿Qué opinó Israel Reyes sobre su convocatoria?

Para esta convocatoria en la que México disputará dos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 ante Panamá y Bolivia, el "Vasco" llamó a ocho elementos de Chivas del Guadalajara. Esta situación no incomoda en Coapa y, al contrario, el defensor de las Águilas aplaude que "estén los mejores" para estos primeros compromisos del año. Mismos, en los que no contarán con jugadores que militan en el futbol europeo.

"No lo veo pobre, estamos tres compañeros de Selección. Son decisiones que no le tocan a uno, son decisiones y es una concentración distinta. Vamos muchos jugadores locales", mencionó sobre su llamado y el de Luis Ángel Malagón y Ramón Juárez.

Detalles de la convocatoria de Javier Aguirre

Asimismo, minimizó que el Guadalajara, su acérrimo rival, aportará más elementos a este llamado que su equipo. Reyes destaca la misión de hacer una buena Copa del Mundo. "A Selección espero que vaya el que esté mejor para que hagamos un buen Mundial. No se trata de que vayan mis amigos, se trata de que vayan los mejores para hacer un buen Mundial", enfatizó.