Figura de Selección Mexicana pide llevar a Guillermo Ochoa al Mundial

Una de las mayores polémicas con miras a la Copa del Mundo de 2026 y la Selección Mexicana es la posible convocatoria de Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol FC de Chipre, quien no ha logrado obtener los mejores resultados.

Con la cuenta regresiva avanzando y la presión mediática, sigue en duda la presencia del exjugador del América, quien sueña con disputar su sexto Mundial con la camiseta del Tricolor.

¿Cuál es la opinión de Jesús Gallardo?

Ante esa interrogante, uno de los hombres más constantes en el combinado mexicano compartió su opinión sobre la convocatoria del arquero, asegurando que debe estar en la lista final por su gran legado. Se trata de Jesús Gallardo, defensor del Toluca, quien reconoció las grandes actuaciones de Ochoa en ediciones pasadas, motivo suficiente para sumarlo al torneo.

"Sí, lo tienen que llevar, Memo es histórico. Obviamente sabemos todo lo que ha logrado en México y lo que ha hecho en los Mundiales, donde se crece muchísimo, pero dependerá de Javier", mencionó en entrevista con TUDN.

¿Qué alternativas tiene la Selección Mexicana?

Gallardo, quien ha tenido la confianza de Javier Aguirre en todo el proceso, recalcó que, en caso de no ser posible el llamado, se encuentra tranquilo, ya que hay varios porteros de gran calidad. "Si lo llevan, para mí está bien, y si no lo llevan, no está mal, porque también hay porteros jóvenes como Acevedo, Luis García y Hugo... y si lo llevan sería un gran reconocimiento para Memo por todo lo que ha hecho", finalizó.