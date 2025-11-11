Iker Casillas aconseja a porteros mexicanos rumbo al Mundial

En el futbol, hay figuras que trascienden generaciones, y una de ellas es Iker Casillas, el mítico guardameta español que alzó la Copa del Mundo de la FIFA en Sudáfrica 2010.

Con la experiencia y serenidad de quien ha vivido la gloria y la presión en su máxima expresión, Casillas no ha dudado en compartir, durante su visita a México, un sabio consejo con los porteros mexicanos Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, jóvenes talentos que se perfilan para asumir el reto de ser titulares en el próximo Mundial.

¿Qué consejo dio Iker Casillas a los porteros mexicanos?

El exjugador del Real Madrid, quien reconoció la trayectoria de Guillermo Ochoa, les pidió a las nuevas opciones de Javier Aguirre no inventar y hacer su trabajo lo mejor posible. "Ser campeón del mundo es algo que te deja en la posteridad y el recuerdo. Les diría a los tres que están luchando en la posición que hagan su trabajo lo mejor posible, que aprendan, sean valientes y maduros. Deben ayudar al equipo, tienen que pararlas y no pegar pases de 50 metros", mencionó.

¿Cuál es la visión de Casillas sobre las nuevas generaciones?

Casillas, quien recordó su etapa en la Selección de España con grandes compañeros como Víctor Valdés y David De Gea, habló sobre las nuevas generaciones de futbolistas, recomendándoles saber manejar el éxito y cuidarse de las distracciones para tener una buena carrera. "Les diría que tengan los pies en la tierra, deben saber lidiar con ello y mirar todo lo que se pueda acercar. Debes disfrutar el éxito. Yo he tenido mucha suerte y también momentos malos, pero siempre hay que tener la actitud para levantarte y continuar", finalizó.