Conquista el Atlas por fin, la Sub 18

El Atlas conquistó el título de Liga en la Sub 18 al vencer 3-1 al Santos Laguna.

Los Zorritos lograron quitarse el sabor amargo de haber perdido las 2 Finales anteriores, cuando cayeron ante Pachuca y las Chivas en la misma categoría.

"Es más que merecido, los muchachos y la institución lo han trabajado durante todo el torneo, es gratificante para este grupo que tanto lo pedíamos. Tuvimos un rival muy digno como Santos, pero nosotros no dejamos de ser los mejores de la Liga, era lo justo.

"Este equipo se ha caracterizado por tener garra, nunca nos hemos confiado, hemos estado abajo en el marcador y siempre salimos a buscar ganar. De que este equipo varios son campeones Sub 13 y Sub 15, y ahora les toca ganar en Sub 18, pronto los verán en Primera División", dijo el entrenador del Atlas, Jorge Bermejo.

Los Rojinegros salieron a finiquitar la serie ante los Guerreros en el primer lapso, luego de traerse la ventaja de Torreón con el 1-0 en la Ida.

Jorge Guzmán fue el encargado de abrir el marcador después de una serie de rechaces de parte de la defensa del Santos Laguna al minuto 15.

Para la segunda parte, el Atlas, de nuevo a través de Guzmán, amplió su ventaja con el segundo tanto.

Sin embargo, Santos Laguna no se rindió y al 57´, Iker Banda acortó la distancia para la visita.

Ya en la recta final del partido, al 81´, Felipe Padrón hizo el tercero y definitivo con un potente disparo de fuera del área.

El Atlas ganó su cuarto título en las categorías Sub 17 o 18, ya que conquistó en la temporada 2009-10, Apertura 2010, Clausura 2011 y Clausura 2022.

La defensa fue una de las bases de estos Rojinegros al permitir 19 tantos en 23 partidos del Clausura 2022.