Conoce Guillermo Ochoa a su 'gemelo' de cera

Acompañado por su esposa Karla y sus tres hijos, el histórico guardameta gozó con este homenaje en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Ochoa eligió la posición de su figura, esa que grita el gol de Hirving Lozano contra Alemania en el debut en el Mundial de 2018. Además, donó el uniforme original que portó en el Estadio Luzhnikí.

Fueron ocho meses de intenso trabajo. El guardameta destacó el empeño para que los rasgos de rostro y cuerpo resultaran tan parecidos.

"El poder tener aquí, poner tu nombre y tu figura en un lugar que es visitado por mucha gente mexicana y extranjera es algo bonito para la eternidad, que pasen los años y siga tu nombre vivo, tu figura presente, para que el día de mañana que mis hijos crezcan traigan a sus hijos y puedan disfrutarlo, es algo muy bonito, en este museo ves mucha celebridad del ámbito político, deportistas, gente extraordinaria, estar al lado de ellos es un reconocimiento muy bonito", mencionó Ochoa.

Mientras el Museo de Cera volvió inmortal a Guillermo Ochoa, el América negociará la permanencia del portero.

Memo termina contrato en diciembre.

"Por supuesto que el América siempre va a ser mi prioridad, es mi casa y así lo fue cuando regresé de México, es el equipo que me vio nacer, las puertas están abiertas, comenzarán las pláticas y esperemos que lleguen a buen puerto. Me tengo que enfocar en la cancha como lo he hecho siempre y como debe de ser. Me siento tranquilo porque sé del interés de la directiva", dijo el guardameta azulcrema.