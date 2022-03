- Confiesa Ortiz necesidad de ganar en América

Al América le urgía una victoria y ahora aspira a meterse al Repechaje.

El técnico azulcrema, Fernando Ortiz, declaró que Las Águilas necesitaban dar un golpe sobre la mesa como el que lograron ante Toluca, por lo que espera que puedan mantener esa mentalidad para aspirar a la Repesca.

"Fue una victoria merecida, la satisfacción que me generaron fue muy notoria, venían trabajando duro y necesitaban una victoria de esta magnitud, les dije que disfrutaran, si todos sabemos la realidad que estamos transitando, necesitábamos la victoria y es para ellos.

"Este partido iba a ser fundamental para jugar contra Necaxa con un envión anímico importante, no podemos pensar en la clasificación si no vamos a Necaxa y sacamos un triunfo. Ellos lo tienen claro y tienen que pensar que estamos jugando una Final", abundó el estratega tras la victoria 3-0.

El DT argentino destacó el compromiso en sus futbolistas, quienes se mentalizaron a conseguir un resultado que era clave.

"Necesitábamos ganar, esa área la realidad, fueron contundentes en las posibilidades que tuvimos para concretar, me quedo con la satisfacción que ellos entendieron el momento que vivían para que comprendieran que en casa teníamos que ganar, eso era primordial", añadió.

En tanto, el técnico de Toluca, Ignacio Ambriz, aceptó, si de por sí nunca se ha sentido seguro en un banquillo, ahora tiene los números en contra luego de seis duelos en los que ha conseguido sólo una victoria.

"Nunca me siento seguro, de repente me siento por mi trabajo, en unos equipos me cuesta que juegue como a mí me gusta, pero hoy los números lo avalan, son fríos y son como son, las decisiones que se tengan que tomar, la tomará quien la tiene que tomar.

"No tengo palabras, las cosas no están bien, esto no camina como uno quisiera, ¿Qué les puedo decir? El más dolido soy yo porque yo quiero que esto camine bien", confesó.