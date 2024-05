Confianza en Jaime Lozano rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO.-Duilio Davino, director de selecciones nacionales, volvió a reafirmar a Jaime Lozano como el técnico de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

"Estamos trabajando en planes de desarrollo. Resulta muy complicado el estar pensando en trabajar a corto, mediano y largo plazo si después de cada partido que se pierde vamos a pedir un cambio de entrenador. Lo voy a decir de una manera clara, contundente y espero no tener que repetirlo: Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para que dirija el Mundial del 2026", sentenció en conferencia de prensa.

Davino aseguró que en el Tri se comenzará a pensar en proyectos a largo plazo y en darle oportunidad a futbolistas jóvenes, por ello en la prelista de convocados para la Copa América se dejaron fuera a nombres como Guillermo Ochoa, Henry Martín, Hirving Lozano, entre otros.

"Este proyecto no termina en Copa América, no termina en Copa Oro, este proyecto tiene su corte de caja después del último partido de la Selección en el Mundial del 2026. Estamos a dos años de nuestro Mundial y vamos a aprovechar esa gran oportunidad para no pensar en la inmediatez del resultado para proyectar nuestro camino al Mundial del 2026. El proyecto se debió presentar hace varios años y antes de que sea demasiado tarde estamos convencidos de que es el momento de propiciar el empoderamiento de una generación de futbolistas que no han tenido un rol protagónico en la Selección durante los últimos tiempos", agregó Davino.

Por su parte, Jaime Lozano confesó que no fue fácil dejar fuera a referentes del combinado azteca, sin embargo, dejó claro que es el camino correcto a seguir para buscar mejores resultados en un futuro.

"Fue difícil, creo que es de las únicas cosas que no me gusta de ser técnico, dejar fuera a jugadores. Fue difícil con todos, no nada más con Hirving, de mi parte, pero ellos lo hicieron mucho más fácil de lo que esperaba, por esa calidad humana que mostraron, ese apoyo, esa personalidad y ese compromiso con la Selección. Ellos lo entendieron de inmediato y agradecieron la sinceridad", dijo el DT nacional.