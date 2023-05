Cuando la vuelva a meter van a aplaudir: Gignac

ENVíA MENSAJE A CRÍTICOS

Gignac también envió un mensaje a los detractores del club y de él, en donde asegura que existen rachas, pero que está tranquilo con su rendimiento en el Clausura 2023.

"Lo tomo bien, (comentarios negativos) hace 3 meses en el gol de Pumas era el mejor y tenia 6 ó 5 goles en 7 juegos, pasó lo que pasó, pegan en los postes, porteros que contra nosotros eran 'supermanes' y en partidos después les faltaban manos, sabemos que contra nosotros es un partido que hay que jugar al 200 por ciento.

"Yo estoy tranquilo, sé que me va a caer una pelota, a veces no va a entrar, últimamente no he andado fino, estoy aquí, hay porteros, palos, mis pies que a veces fallan, es parte del show de ser centro delantero, después lo que vaya a elegir el director técnico lo aceptaré, aquí estoy para el club, soy competidor, me han sacado últimamente, pero no he dicho nada, nada más con cara de enojado, pero es normal, soy competitivo, si estoy en la banca y me ven reír van a decir que me vale madre o vengo por el dinero, soy competitivo y debo demostrarlo en la cancha.

"Es un mensaje para todos para que vean que tienen ser así, porque este grupo ha ganado mucho, las pelotas van a caer y cuando vuelva a meter goles pues esa parte de la nueva generación de fanáticos que se desesperan un poco, si me ven gritar es porque soy exigente, no me van a cambiar, y soy distinto y si tengo que hacer 6 chilenas las voy a intentar y el día que la vuelva a meter me van a aplaudir, así es el futbol, un día me van a salir, pero no voy a cambiar el jugador distinto que soy, no se desesperen, vamos bien, estamos entrenando bien, concentrados y queremos llegar lo más lejos posible, 3 semanas de concentración a full, 6 partidos, y lo podemos hacer porque lo hemos hecho, tengo confianza en mi cuerpo técnico, club y mis compañeros, si se da espectacular sino tenemos otros torneos", explicó el francés en la única conferencia de prensa que dará en el semestre.

Destacó que el trabajo físico hoy en día es clave y en esta Liguilla esperan mostrar su mejor versión.

"Estamos trabajando, sabemos lo que ha pasado, pero ahorita es nuevo torneo, la Liguilla es otra cosa y otro nivel de concentración, estamos preparando, trabajamos muy bien y hoy en día los partidos complicado contra cualquier rival, porque si te alcanza físicamente todos los clubes profesionales se empareja mucho el nivel, así que nosotros a lo nuestro.

Hemos pasado por situaciones complicadísimas pero estamos ahí, en Liguilla y vamos a ir por todo porque siempre que nos proponemos algo el objetivo de Tigres es ir hasta el final y no a cambiar esta vez, mentalizado, preparado, nuevo torneo, 3 semanas nada más, 6 partidos para conseguir algo que es increíble porque lo hemos vivido y queremos vivirlo de nuevo".