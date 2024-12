Presentación del nuevo técnico de Chivas: "Es como el Barcelona", dice Óscar García

Por: Agencia Reforma

Diciembre 06, 2024 - 02:01 p.m.

Óscar García Junyent llegó en sintonía con su compatriota Antonio Contreras, técnico de Chivas femenil. Recurrió a la comparación de Chivas con el club de sus amores, el Barcelona y sin dejar de lado al Real Madrid.

El nuevo técnico, de semblante serio, acompañado del Director del Comité Técnico Deportivo del Club Guadalajara, Juan Carlos Martínez, habló de sus razones para elegir a Chivas por encima de otras ofertas que tenía, así como tampoco negó la influencia de Johan Cruyff (QEPD), quien lo dirigió en el Barcelona.

"No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, de la grandeza de este club, de la identidad, es como el Barcelona y el Real Madrid. Cuando me llamó Juan Carlos me sentí afortunado, para mí es como si me llamara el Barcelona, no digo el (Real) Madrid porque sé que nunca me llamarán. Si no hubiera ambición no estaría aquí, y me convencieron. Cuando llegas a un lugar que no es tu País y te mandan tantos mensajes eso es para agradecer, he recibido muchos mensajes de fuera, eso me hace sentir en deuda.

"Quiero un equipo protagonista, quiero que el aficionado se vea reflejado en el campo, que acabe el partido y que diga la gente este equipo es Chivas", dijo hoy en conferencia de prensa realizada en la sala de prensa del Estadio AKRON.

García Junyent dijo que llamará a jugadores del Tapatío y, sin mencionar nombres ni posiciones, reconoció que espera refuerzos para el Clausura 2025.

"Sé que el Tapatío es la segunda vez que obtuvo su segundo título, claro que voy a contar con gente de ahí, y sé que si al jugador joven no le das la oportunidad no sabes hasta qué punto puede ser bueno, y ya ahí depende de ellos, a mí me da igual si son de 37 o de 15 años.

"Como todo entrenador quiero traer a los mejores, pero eso no te garantiza ser campeón, por ejemplo, el PSG llevó a Messi, Neymar y Mbappe y no fue campeón, pero sé que la directiva hará lo suyo e intentará traer a los mejores", puntualizó.





Chiquete tiene contrato

En días recientes, el nombre de Jesús Orozco Chiquete ha sonado como una posible baja de Chivas, ya que Cruz Azul está interesado en llevárselo.

El Director del Comité Técnico Deportiva, Juan Carlos Martínez Catrejo, aclaró la situación de Orozco Chiquete, de Roberto "Piojo" Alvarado y Víctor "Pocho" Guzmán, quienes también suenan para salir de Chivas.

"Chiquete es un jugador de Chivas muy querido, que ha crecido desde pequeño, contamos con él, es alguien querido por el Club y la afición, tiene cuatro años más de contrato. Alvarado, puede ser un jugador franquicia, tenemos claro que es el mejor jugador de México y va a seguir. "Pocho" es un jugador querido, ha dado mucho a Chivas y está dentro de la plantilla.

"¿Qué va a ocurrir?, la realidad es que son jugadores valorados, lo que va a ocurrir después no soy capaz de decirlo", puntualizó.