¡Como el ave Fénix!

Detrás del penal atajado por Blanca Félix y levantar el título con Chivas Femenil, hay lágrimas de frustración que le forjaron, aún más, su carácter.

La portera rojiblanca aún no puede creer lo que vivió el pasado lunes. Félix detuvo el tiro de Charlyn Corral para impedir que el Pachuca empatara en el global al Rebaño, club que festejó su segundo campeonato en la Liga MX Femenil ante más de 40 mil personas en el Estadio Akron.

"Sentí como si se hubiera enmudecido el estadio y yo estaba concentrada en dónde tirarme. Al momento de atajarlo, escuchar cómo reventó el Estadio fue una de las mejores sensaciones que he vivido", relató Blanca a Grupo REFORMA.

"Siento una alegría inmensa, en mi estadio, en mis Chivas, la gente cómo coreaba, fue más de lo que yo pude haber imaginado en algún momento y estoy muy agradecida con todas las personas que siguieron confiando en mí a pesar de los altibajos y que me siguen demostrando ese cariño que me tienen porque al final, yo lucho y peleo por estos colores para darles las alegrías que pueda a la gente".

Félix sorteó una operación en su mano izquierda y las críticas de su propia afición, tras perder la Final contra Tigres en 2021.

"Este (título) me costó porque venía pasando por cosas muy complicadas en lo personal, atrás de este campeonato hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, muchas tristezas, mi lesión que no fue nada fácil vivirla, no solo por no poder entrenar ni jugar sino por el lesión que era muy dolorosa, me dolía la mano y salía llorando del entrenamiento frustrada porque no me salían las cosas, había desconfianza en mí y ese sentimiento de, me voy a sentir bien conmigo y lo que hago, y fue la recompensa al no tirar la toalla, a seguir trabajando. Es por eso que significó mucho.

"Tener claro mi objetivo que era dar todo de mí para recuperar la titularidad y volver a ser campeona con Chivas, de ganarme la confianza no solo del cuerpo técnico y del equipo, sino de la gente también porque lo que viví con la afición en la Final de hace un año me golpeó mucho esas críticas y cómo recibía ese veneno al respecto, me dolió mucho, pero trabajé en esos momentos difíciles para volver de la mejor manera", reveló Blanca.

AMAURY, FUNDAMENTAL

La portera de las Chivas, Blanca Félix, contó la importancia del presidente Amaury Vergara en el título obtenido al ser el impulsor del proyecto rojiblanco.

"Nos ha dado un valor especial, él siempre está al pendiente de nosotras, siempre está buscando la manera de darnos lo que nos hace falta. Se ha mostrado orgulloso de nosotras y nos ha hecho parte de la institución, que no por ser Femenil nos hicieran a un lado. Estamos bastante agradecidas por ese apoyo y él es parte de todo esto porque siempre confío en nosotras y al final nosotras respondimos y luchamos para que poco a poquito nos estén dando más", comentó Félix.

Por su parte, Nelly Simón fue la primera directora deportiva en un club de la Liga MX Femenil y es otra de las piezas angulares del título.

"Nelly, de la mano de Amaury, ha estado peleando para darnos todo lo que necesitamos para rendir lo mejor posible y para ser mejores futbolistas y mejores profesionales".