A romper ´maldiciones´

Quiero tener jugadores que se pongan la playera del país, que canten el himno y se sientan orgullosos, si no veo eso, la puerta es muy grande. Quiero jugadores 100% comprometidos¨ DIEGO COCCA DT DE LA SELECCIÓN MÉXICANA

Cocca fue presentado el viernes como nuevo entrenador de la selección mexicana de cara a la Copa Mundial de 2026. Procurará guiar al equipo a la ronda de cuartos de final, que se le ha negado salvo en las dos ocasiones en que fue sede, en 1970 y 1986.

Esta vez, será coanfitrión, con Estados Unidos y Canadá.

"Para mí no es cualquier cosa, no sólo por ser el seleccionador sino por serlo de este país que me ha dado muchísimo. Vine como jugador hace más de 20 años y luego me recibió como técnico ", dijo Cocca. "Para mí y mi forma de pensar el poder ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar".

Cocca sustituye a su compatriota Gerardo Martino, quien naufragó en la fase de grupos de Qatar, algo que no le pasaba a México desde Argentina 1978 —si bien el equipo no se clasificó a España 1982 y fue descalificado del proceso rumbo a Italia 1990.

El Tri había encontrado su techo en los octavos de final de todos los Mundiales desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018.

El entrenador de 50 años, quien será el quinto argentino en dirigir al Tri, buscará cambiar esos resultados.

Los próximos encuentros de México son a finales de marzo ante Bermuda y Jamaica, por la Liga de Naciones de la CONCACAF.

APÚNTELE

La trayectoria de Cocca como entrenador inició en 2009. El DT ascendió a Defensa y Justicia a la máxima categoría del futbol argentino por primera vez en su historia en el 2013 y un año más tarde, ya con Racing de Avellaneda, acabó con una sequía de campeonatos de 13 años.

Cocca comenzó a ganarse el respeto como un experto en romper maleficios y vino a México por tercera vez en su carrera para dirigir al Atlas, equipo donde fue jugador, con la complicada misión de conseguir un título que se había negado desde 1941.

El entrenador argentino tuvo éxito en su misión y en el Apertura 2021, 70 años después de su último campeonato, los Zorros volvieron a levantar una copa y no sería la única. Seis meses después se convirtieron en bicampeones.

ARES DE PARGA SOBRE TIGRES ´ENTIENDO LA MOLESTIA, NO COMPARTO´

Tigres sacó las garras, pero desde la Selección Mexicana le enviaron flores y un recordatorio, a unos días de San Valentín.

Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales, hizo hincapié en que el Tricolor está por encima de cualquier club, luego de la molestia del equipo norteño tras la salida de Diego Cocca, quien fue presentado ayer como director técnico.

"El tema de Tigres es entendible porque tenían un gran director técnico con el cual estaban empezando un proyecto entonces pues claro al decidir y elegir el Comité a Diego (Cocca), le estamos rompiendo un proyecto. Entiendo la molestia, pero no la comparto porque para mí la Selección Mexicana está por encima de cualquier equipo", explicó Ares de Parga.