Club América busca escalar posiciones en la Liga MX ante León

Para André Jardine, director técnico del Club América, las cosas son muy claras, y es que después de lo que ha logrado el brasileño al mando del conjunto de Coapa, el estratega y sus muchachos jugarán una liguilla más, pero quieren seguir escalando posiciones en la tabla.

A pesar de ya estar clasificados a la fiesta grande, ese es el objetivo y buscarán conseguirlo el sábado primero de noviembre, cuando se midan ante al León en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuál es la situación de León?

Pero los Esmeraldas a pesar de no estar viviendo un buen momento también piensan en sus posibilidades de meterse al Play-In, aunque el panorama luce adverso, pues se encuentran en la décima séptima posición con 13 unidades y necesitan ganar sus dos partidos restantes del certamen regular, además de combinación de resultados, cosa que se prevé muy complicada, pero buscan morir en el intento.

¿Qué desafíos enfrenta América en el torneo?

El panorama para las Águilas del América de cara a lo restante del torneo regular es complejo, no será tarea sencilla. Primero lo harán recibiendo a León como se mencionó anteriormente, pero después vendrá la prueba dura, pues será el turno de enfrentar al vigente campeón de la Liga MX, Toluca.

Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez, además, no está de más mencionar lo que sucedió el torneo pasado en dicho recinto, pues nuevamente se verán las caras después de que los Diablos Rojos le arrebatarán el tricampeonato al América.

También es importante mencionar que América no contará con Álvaro Fidalgo para el encuentro ante León, esto representa una baja sensible para los locales.