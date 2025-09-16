Deportes

Henry Martín se lesiona nuevamente con esguince de rodilla izquierda

El delantero del América, Henry Martín, sufre un esguince en la rodilla izquierda, sumando otra lesión a su historial reciente.
  • Por: Agencia Reforma
  • 16 / Septiembre / 2025 - 01:02 p.m.
El delantero del América, Henry Martín, sufre de un esguince de rodilla izquierda, sumando así una nueva lesión a su historial del último año.

"El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.

"El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", estableció el equipo en un comunicado.

El atacante de 32 años ha tenido varios males en los últimos meses como lesión de rodilla, problemas con el tendón de Aquiles y problemas musculares.

En la Final del Clausura 2025 ante Toluca salió lastimado del partido y esta temporada ya se perdió los juegos ante Atlas y Pachuca por problemas en la rodilla.

  • Reapareció en Liga MX en el Clásico Nacional ante Chivas, jugando 21 minutos.

"Es durísimo, te pega en lo anímico y en lo emocional. No podía entender qué me estaba pasando porque no era solo una lesión, me recuperaba de una, regresaba a un entrenamiento y me lastimaba la rodilla. Incluso empiezas a pensar en cosas sobrenaturales".

"Dices '¿qué es lo que está pasando? ¿No es increíble que me esté sucediendo esto?'. Y luego cuando haces una recapitulación de todo lo que he vivido, pues realmente no he parado en varios años", declaró el jugador previo al duelo ante Guadalajara la semana pasada. 


