¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de la Liga MX?

La Liga MX presenció hace unas semanas el bicampeonato de Toluca, equipo de Antonio Mohamed que, de forma dramática, derrotó en tanda de penaltis a Tigres y desató la locura de los aficionados.

Tras las emociones vividas en la final y unos días de descanso, todo vuelve a la realidad después del receso por la temporada navideña y la llegada de 2026, con el regreso del certamen en pocos días.

El torneo, que sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, presenta en su primera fecha partidos importantes para equipos como América, Cruz Azul, Tigres y el campeón Toluca, que buscan iniciar con el pie derecho.

El viernes 9 de enero será el día marcado en el calendario, con tres encuentros que prometen emoción a los seguidores de los clubes.



