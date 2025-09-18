América Femenil suma a Luis Fuentes como director deportivo

América Femenil continúa con su reestructuración y este jueves han anunciado la incorporación de Luis Fuentes.

El exjugador de las Águilas del América regresa al Nido, luego de su salida tras la obtención del bicampeonato en la temporada 2023-24.

El exlateral mexicano se incorporará a la directiva del equipo femenil como el nuevo director deportivo "para fortalecer las estructuras dentro de América Femenil".

"La amplia experiencia, profesionalismo y compromiso que caracterizan la trayectoria de Luis Fuentes en el futbol profesional, serán clave para coadyuvar al impulso del ambicioso proyecto del club en el sentido de posicionar al América Femenil como un equipo altamente triunfador y competitivo en los ámbitos nacional e internacional", informaron mediante un comunicado.

La llegada de Luis Fuentes forma parte de la reestructuración anunciada recientemente por el cuadro de Coapa, con el fin de fortalecer las estructuras del América Femenil.

¿Qué pasará con Claudia Carrión?

Claudia Carrión, quien era anteriormente la directora deportiva, cambiará de puesto con el arribo del exfutbolista Luis Fuentes.