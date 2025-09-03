Reabren estadio para los Clásicos

El Clásico Nacional entre América y Chivas en la Liga MX varonil y femenil sí se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La alcaldía Benito Juárez permitirá el acceso al público luego de una reunión con los representantes del inmueble.

Bajo el nombre de "Estadio seguro", el personal del inmueble —que es momentáneamente casa del Club América— notificó a Protección Civil y a las autoridades de la demarcación los planes a seguir para los siguientes siete juegos: cuatro de la Liga MX Femenil y tres de la Liga MX Varonil.

Entre estos acuerdos, destaca que la alcaldía Benito Juárez, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mantendrá activo el operativo de seguridad "Ladrillera" en torno al estadio de la Ciudad de los Deportes. Este operativo contempla cierres viales parciales o totales, según el aforo del estadio, así como acciones de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante los eventos.

"De la revisión de la documentación en cuanto a los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil, la alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes", informó la dependencia.

El acuerdo, que se da en la pausa de la Liga MX por la fecha FIFA, permite garantizar la vuelta de los fanáticos a las gradas para el Clásico Nacional entre América y Guadalajara en ambas ramas, que se celebrarán el 13 y 14 de este mes.

La clausura del estadio se debió, según la alcaldía, a que personal de seguridad azulcrema se extralimitó en sus funciones al cerrar una calle en el marco del juego de la Liga MX Femenil ante Santos, el pasado jueves.

El cuadro femenino enfrenta también a San Luis, Toluca y Juárez, mientras que el varonil a Pumas y a Santos, en los partidos para los que se avaló el plan.



