Ojalá que sea un gran partido: Losa sobre Clásico Regio

Este domingo se juega el derbi norteño entre Tigres Femenil y Rayadas, en el Estadio Universitario.

"Ahora estamos en una posición privilegiada, pero también miramos a que estamos cerca de América (líder general), ¿no? Que parecía un poco imbatible.

"Nosotros nos centramos en nosotros mismos, no sé cómo llega el rival (Rayadas), ahora nos faltan pues estos dos días de trabajo y por el reto del domingo, ojalá (sea) un gran partido, que podamos disfrutar de él, que la Ciudad se ilusione con ello y ojalá que gane Tigres", dijo Martínez Losa.

El domingo se jugará el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de Liga MX Femenil.

Para este partido, las auriazules ya no podrán contar con Jacqueline Ovalle, quien emigró recientemente el Orlando Pride de la NWSL de Estados Unidos.

"Es una jugadora que nunca quieres perder. Eso era algo que pues es ley de vida, tendría que ocurrir en algún momento, ya hicimos una despedida, ya le deseamos y le mandamos todo el cariño siempre desde aquí y ojalá su debut sea fantástico, pero también hay una oportunidad.

"Es una área de oportunidad para otras jugadoras, ya no tenemos a Jackie, pero ahora tenemos a otras jugadoras que seguro que van a dar la cara, que trabajan cada día sin descanso para representar los valores de este club igual que lo ha hecho Jackie", señaló Martínez Losa.

Agregó que le gustaría que la jugadora mexicana no emigrara a otro país, pues considera que la Liga MX Femenil tiene nivel para mantener a las mejores futbolistas.



