Liga MX: Monterrey vs Tigres Jornada 16 del Apertura 2025

Una nueva edición del Clásico Regio se pone en marcha la noche del sábado 1 de noviembre, sobre la cancha del Estadio BBVA.

El Monterrey y los Tigres vuelven a medir fuerzas en un partido de pronóstico reservado, pero de intensidad asegurada. Los Rayados le hacen los honores a los Felinos en El Gigante de Acero, en duelo donde se jugará más que el orgullo.

¿Cuál es el contexto del partido?

Los dos equipos medirán fuerzas con el objetivo de seguir en la lucha por la cima de la tabla general. Ambos aspiran a quedar en lo más alto de la clasificación, aunque necesitan algunas combinaciones de resultados. La Pandilla tiene el panorama más complicado, ya que se encuentra en la quinta posición con 30 puntos, por lo que, prácticamente, su único propósito es quedar entre los cuatro primeros lugares para jugar como local en los cuartos de final de la Liguilla, donde ya tiene asegurada su clasificación de manera directa.

Por su parte, la escuadra de Guido Pizarro está posicionada en el tercer sitio con 32 unidades y tratará de seguir de cerca al superlíder (Cruz Azul), que tienen 35. Aunque, también tiene la necesidad de asegurar su cupo entre los cuatro primeros para no tener que cerrar la vuelta de los cuartos de final en condición de visitante. Al igual que su acérrimo rival, su boleto para la Liguilla directa lo tiene más que asegurado.

¿Cómo llegan los equipos al Clásico Regio?

Por tal motivo, este Clásico Regio será crucial para ambas instituciones. Será un duelo para ir calentando motores rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Cabe resaltar que los Rayados apenas han podido ganar dos compromisos en las últimas seis fechas y viene de caer (2-0) con el Cruz Azul. Mientras que los Felinos llegan a este encuentro con una impresionante racha de 11 partidos sin conocer la derrota, con saldo de seis victorias y cinco empates. La última ocasión que perdieron fue en la Jornada 5 con el América (1-3) en el estadio Universitario, es decir, desde hace dos meses y medio no han caído.

El Clásico Regio entre el Monterrey y los Tigres comenzará a las 19:05 y la transmisión será a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.