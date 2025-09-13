Chicharito y Pulido: Baja efectividad en la delantera de Chivas

Pintaba para una delantera de ensueño... y va en pesadilla.

Tener al ídolo "Chicharito" Hernández junto al último campeón de goleo, Alan Pulido, parecía la solución ante la falta de contundencia en las Chivas; sin embargo, han quedado muy lejos de las expectativas.

Entre ambos suman apenas 4 goles, 2 de cada uno, desde su vuelta al Redil en la Liga MX.

El regreso del "Chicharito", con 35 años y meses de inactividad por una compleja lesión en la rodilla, era una apuesta arriesgada que no ha sido redituada para el Guadalajara.

Un caso similar es el de Pulido, campeón en el Clausura 2017, quien volvió a los 33 años, y las lesiones no le han permitido aportarle al equipo.

Ambos futbolistas fueron los últimos romperredes de Chivas: en el Bicentenario 2010, Javier Hernández sumó 10 goles; en tanto, Alan Pulido hizo lo propio en el Apertura 2019 con 12 tantos.

En su segunda etapa, ambos delanteros incluso perdieron la titularidad y sus números distan de los de los mejores anotadores del Rebaño en los últimos torneos desde su retorno.

Hoy, las Chivas visitan al América en el Clásico Nacional, sin Pulido por lesión y con "Chicharito" lejos de su mejor versión.

Del aplauso al abucheo

"Chicharito" Hernández retornó en el Clausura 2024 con el club que lo formó. Llenó el Estadio AKRON desde su presentación, agotaron la venta de los Chivabonos y generó un boom en venta de camisetas.

"La verdad es que ha generado una revolución, no solamente con la afición, también al interior del club lo vivimos. El staff, sus compañeros, el cuerpo técnico. Hay mucha energía, hay mucha muy buena vibra", decía la directora comercial de Chivas, Olimpia Cabral, a CANCHA, en abril de 2024.

"Ha habido mucha emoción, desde todas las canchas, en la interacción que tenemos en las redes, en la asistencia al estadio".

Sin embargo, con su desempeño en la cancha, esa ilusión se diluyó en el aficionado rojiblanco.

En 4 torneos de la Liga MX, únicamente ha tenido participación en 29 partidos de 62 que ha disputado Chivas.

En dichos encuentros, fue titular en 16 y tiene solo uno de 90 minutos. En total, ha disputado mil 365 minutos desde febrero de 2024 a la fecha.

Su registro es de 2 goles, uno en el Clausura 2024 (ante Puebla) y otro en el Clausura 2025 (frente al San Luis). Aunado a una asistencia en el Apertura 2024.

En sus recientes participaciones, el futbolista ha sido abucheado en el Estadio AKRON por la propia afición que le aplaudió en su regreso.

Se agota el crédito

Alan Pulido es uno de los últimos héroes de la afición rojiblanca tras anotar un gol en el último título del club en el lejano Clausura 2017.

Volvió al Rebaño en el Clausura 2025 tras jugar 6 años en la MLS.

En sus primeros partidos, despertó la esperanza de tener un aporte sustancial en el equipo con 2 anotaciones (Tijuana y Pachuca). Sin embargo, dejó de ser titular y las lesiones lo han dejado fuera. Solamente ha disputado 14 partidos de 23 posibles, en 772 minutos disputados.

"Los dos tenemos una gran responsabilidad para, primero, los dos hacer lo que nos toque para poder llevar el club a lo más alto, que es lo que queremos: salir campeones, ganar títulos aquí con Chivas y también, obviamente, enseñar a los jóvenes que vienen, como lo es Armando "Hormiga" González, Teun Wilke, que son delanteros también que tienen buenas capacidades y que poco a poco nos pueden ir aprendiendo cosas para ellos en su momento poderlas desarrollar de una bonita manera", afirmó Alan Pulido a CANCHA, en marzo de 2025.

Destaca 'Hormiga'

Ante la falta de aparición de Javier Hernández y Alan Pulido, Armando "Hormiga" González es, en el plantel actual, el delantero más rentable en los últimos 4 torneos con Chivas.

El canterano, de 22 años, debutó en el Clausura 2024, mismo torneo en el que regresó "Chicharito".

Desde entonces, suma 6 anotaciones. 3 fueron su segundo torneo en Primera División, en el Apertura 2024, y los 3 restantes en el actual Apertura 2025.

Su efectividad es aún mayor debido a que ha jugado una cantidad de minutos inferior a la de Javier Hernández.

Tiene sus primeros 27 partidos jugados en Liga MX, de los cuales, lleva 10 como titular. Y hasta el momento, suma mil 54 minutos de juego. Además de superar también a Hernández y Pulido con 2 asistencias en el mismo lapso.

"Es el trabajo que yo realizo diario, que me esfuerzo todos los días para yo estar listo cuando me necesiten, cuando yo tenga que entrar a jugar y anotar", dijo "Hormiga" a Chivas TV tras darle el único triunfo a Chivas bajo el mando de Gabriel Milito.

Sin pólvora

Así la efectividad de los atacantes de Chivas desde el Clausura 2024 a la actualidad.

Jugador Goles

Armando González 6

Javier Hernández 2

Alan Pulido 2

Teun Wilke 2

Le sacan la vuelta

En el mismo lapso que "Chicharito", así han marcado otros rojiblancos.

Jugador Goles

Roberto Alvarado 15

Cade Cowell 7

Yael Padilla 4

Hugo Camberos 2