Partido entre América y Pachuca se jugará a puerta cerrada

La alcaldía Benito Juárez, mediante un comunicado, dio a conocer que el partido entre América y Pachuca, programado para el sábado 30 de agosto en el estadio Ciudad de los Deportes (21:00 horas) se jugará a puerta cerrada.

¿El motivo? La alcaldía informa que el América cerró la calle Indiana y esto a afectó a los residentes de las inmediaciones; sin embargo, no se detalla cuándo y dónde ocurrió.

"Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica", se lee en el escrito.

"Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el "Operativo Ladrillera", que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio", agregaron.

Asimismo, la resolución podría cambiar si el América "demuestra que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, de lo contrario no se podrán realizar los eventos a puerta abierta".

El 2 de noviembre del año anterior, el alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, clausuró el estadio de la Ciudad de los Deportes y la Plaza México debido a que efectuaban eventos de forma simultánea.

En el primero estaba el encuentro entre Cruz Azul frente a Santos Laguna y en el segundo un concierto infantil.

Tras la clausura, las Águilas tuvieron que cambiar de sede para disputar su partido frente a Pachuca; jugaron como locales en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.