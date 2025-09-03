Puede el ´Chucky´ responder al ´Vasco´

A casi un año y medio de su último partido con el Tricolor, el "Chucky" tiene poca competencia por el extremo izquierdo.

De cara a los duelos contra Japón y Corea del Sur, el técnico Javier Aguirre prescindió de Julián Quiñones en la convocatoria, además de que perdió por lesión a César Huerta.

En realidad, de los 23 seleccionados restantes solo Alexis Vega domina esa zona.

El "Chucky", de 30 años y con dos Mundiales a cuestas, tiene una carrera contra el tiempo para convencer de su valía al "Vasco" Aguirre.

El delantero del San Diego FC, de la MLS, no jugaba para el Tricolor desde aquel 24 de marzo de 2024 cuando públicamente criticó el planteamiento del técnico Jaime Lozano ya que, a su consideración, les costó la derrota contra Estados Unidos en la Final de la Concacaf Nations League.

Circularon versiones de que el futbolista exigía, además, ciertos privilegios en sus traslados desde Europa, en donde jugaba para el PSV Eindhoven.

Cuestionado al respecto, Javier Aguirre dijo desconocer esas situaciones y que en su proceso todos arrancaban de cero.

Esa es la principal ventaja para el "Chucky", el arrancar de cero, aunque en su caso lo hace un año después del regreso del "Vasco" al banquillo.

Lozano aún ofrece explosividad por ese sector de la izquierda, además de la madurez futbolística y de la experiencia en Mundiales.

El naturalizado Quiñones no ha correspondido a la confianza del técnico del Tricolor, a diferencia de Huerta, que ha ganado créditos gracias a su ímpetu y desempeño.

Dos años y medio han pasado desde su último gol con la Selección Mexicana, el 26 de marzo de 2023 ante Jamaica en la Nations League.

El jugador inspira el cántico "el ´Chucky´ Lozano", al estilo de la canción "Seven Nation Army" de la banda The White Stripes.

El futbolista que enloqueció a todo un país con su diana ante Alemania (en el Mundial de Rusia en 2018) ahora lucha por una plaza para la Copa del Mundo del 2026.



