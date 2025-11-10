Martinoli sobre la nominación de el "Vasco" a los Premios The Best

Christian Martinoli, una de las voces con mayor fuerza en los medios de comunicación deportivos en México, volvió a encender el debate futbolístico al pronunciarse sobre la sorpresiva nominación de Javier Aguirre al premio The Best como entrenador del año.

El narrador estelar de TV Azteca, quien ha seguido de cerca el proceso del "Vasco", aseguró que la presencia del técnico mexicano en la lista que incluye a figuras de talla mundial no es producto del rendimiento deportivo, sino de una estrategia política impulsada por la FIFA.

"Mikel Arriola ya tiene mano fuerte en la FIFA. No creo que esté entre los 10 mejores técnicos del mundo, pero bueno, está clarísimo que es un tema político que tiene la FIFA para tratar de luchar contra el Balón de Oro. Se han agarrado de los resultados en la confederación, pero no creo que esté allí hoy en día", mencionó.

¿Cuál es la trayectoria de Javier Aguirre?

Martinoli, quien reconoció la trayectoria de Javier Aguirre como el mejor entrenador mexicano en la historia, recalcó su papel en el desarrollo del futbol nacional. "Javier Aguirre me cae muy bien; me parece un tipo muy dicharachero, un tipo que, aparte, entiende perfectamente y te lo dice siempre: 'Yo, tácticamente, no soy el mejor, pero anímicamente soy un técnico muy echado para adelante'. La trayectoria que tiene Javier Aguirre como técnico mexicano, a diferencia de todos los demás técnicos mexicanos de la historia, es la más importante", dijo el comentarista.

¿Qué opina Martinoli sobre la selección mexicana?

Christian Martinoli aprovechó la oportunidad para hablar del ataque de México en el Mundial y vio con buenos ojos la incorporación de Armando "Hormiga" González. "Bueno, pues ¿por qué no podemos llevar a la Hormiga, que es campeón de goleo? Es un jugador mexicano, es un jugador que tiene condiciones. Posiblemente no sea el mejor delantero que tiene México, pero es un jugador que hoy está en un gran momento. Si tiene un buen semestre en la próxima temporada, pues tendrá que ser el tercer delantero mexicano, y si Santiago no se pone las pilas, podría ser el suplente de Raúl Jiménez", finalizó.