"Chofis" López dice estar recargado para las semifinales

"Dirán que ha sido rápida la adaptación a Pachuca, pero no, no fue para nada rápida", mencionó.

"Me he adaptado bien al equipo por el estilo de juego del profe (Guillermo) Almada y que le viene bien a mi estilo", indicó el atacante.

Para estar al 100, "hay un trabajo atrás que he venido haciendo desde que llegué. Tenía entrenando un mes con los profesores dos sesiones y hasta tres en el día, eso al final le vino bien a mi juego".

Se comunicó con el técnico Almada, "le dije al profe que cuando estuviera con más confianza y con más intensidad sería para la Liguilla y me siento mejor. En los últimos juegos del torneo me sentí muy bien y me ha venido bien -reiteró- llegar a un equipo que juega como me gusta a mí".

Aunque se piensa que el paso de "La Chofis" por la MLS fue un desperdicio de tiempo, fue todo lo contrario. El canterano de las Chivas dijo que le sirvió mucho para su actual forma: "La MLS es una Liga muy competitiva, de mucha intensidad, mucho físico, correr meter, por algo van jugadorazos, además de lo económico".

Además de lo futbolístico, "es un estilo de vida diferente. La realidad es que quede encantado, logré un gran nivel futbolístico, maduré mucho en el aspecto de mejorar pequeñas cosas, por eso hoy en día estoy mejor que antes".