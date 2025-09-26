Chivas busca hilar triunfos

Desde octubre de 2024, las Chivas del Guadalajara no han podido hilar victorias. Aquella ocasión, el Rebaño venció al Pachuca (0-2) y al Necaxa (3-2). Once meses en los que ha sido imposible encontrar estabilidad en sus proyectos.

Esta noche visitan el estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Puebla, en actividad de la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Partido en el que buscarán al fin hilar otro triunfo.

El martes, los del argentino Gabriel Milito vencieron (3-1) a los Rayos del Necaxa en el estadio Akron y ahora quieren vencer a La Franja para seguir escalando posiciones y colocarse en zona de Play-In; por ahora marchan en el lugar 11, con el mismo número de puntos.

El timonel rojiblanco tendrá ocho bajas para este compromiso. Las de Hugo Camberos y Yael Padilla son por estar con la Selección Mexicana Sub-20 que debuta el domingo en el Mundial de la categoría en Chile 2025.

Las otras ausencias son las de Roberto Alvarado, Daniel Aguirre, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Javier Hernández, que continúan fuera, debido a lesión o temas de recuperación.

Chivas tiene la urgencia de ganar, mostrar solidez y al fin disipar dudas en este torneo que ya transita más de la mitad.



