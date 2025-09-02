¡Chivas, en crisis!

Luego de las seis primeras jornadas del torneo, las Chivas de Gabriel Milito apenas ha podido conseguir una victoria y un empate y ha sufrido cuatro descalabros, por lo que ocupa los últimos lugares de la tabla general con cuatro de 18 puntos posibles en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Sin embargo, es importante recordar que el equipo rojiblanco todavía tiene una fecha pendiente, ya que reprogramó su partido inaugural ante los Tigres, por lo que no ha disputado la misma cantidad de encuentros que el resto de los clubes.

Por tal motivo, el conjunto tapatío podría escalar varias posiciones para alejarse del fondo de la clasificación.

De momento, las Chivas se encuentran ubicadas en la decimosexta posición, gracias a que su diferencia de goles (-3) no es tan mala como la del Querétaro (-8) y la del Puebla (-12).

La defensiva del Rebaño es la quinta peor del Apertura 2025, al haber permitido 12 anotaciones en seis juegos.

Mientras que su ofensiva es una de las menos productivas, al únicamente acumular nueve tantos; sólo Necaxa (6), Puebla (6), FC Juárez (7), Querétaro (7), Mazatlán FC (8) y León (8) han conseguido menos.

Uno de los principales problemas del conjunto que dirige Gabriel Milito es que no sabe cómo adelantarse en el marcador y, cuando lo logra, no sabe cómo cuidar la ventaja.

Una de las estadísticas más preocupantes es que las Chivas no son capaces de adelantarse en el marcador y tampoco de conversar su ventaja, cuando llegan a conseguirla.

En los seis compromisos que el Rebaño ha disputado hasta el momento, solamente en uno ha podido conseguir el primer gol y terminó siendo en propia puerta del Atlético San Luis.

Juan Sanabria mandó el esférico al fondo de su propia portería y le otorgó la ventaja al equipo rojiblanco en el minuto. Después, la consiguió ampliar, gracias a Cade Cowell en el minuto 46.

Sim embargo, Eduardo Águila logró empatar el encuentro en el estadio Akron, durante la segunda parte, cuando apenas habían transcurrido cinco minutos.

Es decir, las Chivas únicamente pudieron mantener la ventaja en el marcador a lo largo de 42 minutos.

Contra León, Santos, FC Juárez, Tijuana y Cruz Azul, el Rebaño se ha visto abajo en el marcador y únicamente en tres pudo reaccionar, aunque terminó perdiendo en dos (Bravos y La Máquina).

¿CUAL CRISIS?

Y EL CHICHARITO DARÁ UN ´CURSO´

Guadalajara vive en el Apertura 2025 de la Liga MX un momento terrible, que ha generado, además de malos resultados en la cancha, la molestia de la afición con el equipo de Gabriel Milito. La presión de la grada y el estar ubicado en los últimos lugares de la tabla general, con apenas cuatro unidades, parece no afectar a Javier "Chicharito" Hernández, quien, debido a lesiones, no ha logrado rendir con el equipo tapatío. En su regreso al equipo que lo vio nacer, el atacante ha generado más polémica fuera de la cancha, con comentarios y posturas que le han provocado una enorme cantidad de críticas. Hernández, quien apenas sumó sus primeros minutos ante Cruz Azul, celebró su regreso a las canchas con una polémica publicación en sus redes sociales. En ella, luego de pedir disculpas por sus comentarios catalogados como machistas, volvió para asegurar que dará un curso para enfrentar esos ataques públicos.



