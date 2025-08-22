Chivas, sin margen de error

Esta noche en Tijuana, el Rebaño necesita con urgencia una victoria que ponga fin a su racha negativa y devuelva la confianza al proyecto de Gabriel Milito.

El Guadalajara suma 3 puntos de 12 posibles en el Apertura 2025. Hoy se enfrenta a los Xolos en Tijuana, una aduana complicada para los rojiblancos.

De 15 duelos en casa de los caninos, Chivas únicamente ha ganado 3, con 4 empates y 8 derrotas.

En el actual torneo, los dirigidos por Sebastián Abreu solo han perdido ante América en las primeras 5 jornadas; en las restantes llevan 2 triunfos y 2 empates.

Se llega así al primer tercio del torneo, en el que Chivas, con un partido pendiente, se encuentra en la antepenúltima posición, de la que busca salir a toda costa.

"Tenemos que mejorar en la confianza, en la contundencia e ir por todo en cada jugada para dar ese golpe de autoridad que queremos", mencionó el volante Luis Romo.

El técnico Milito no podrá contar con el tamaulipeco Alan Pulido por una molestia muscular ni con José Castillo por una lesión en la pantorrilla derecha.



