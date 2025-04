Chivas, sin DT

Lo único concreto en Chivas es que oficialmente le ha dado las gracias a Gerardo Espinoza como director técnico. Sin embargo, el proyecto a seguir no está definido.

El director deportivo de Chivas, Javier Mier dio a conocer que Gerardo Espinoza dejó de ser el técnico del Rebaño luego de no clasificar ni a la instancia de Play In.

Como directivo expresó que asumía su responsabilidad.

"Una dirección deportiva siempre tiene que asumir la responsabilidad de cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien. En este momento, en la situación que estamos viviendo en el club, es evidente, aquí estoy dando la cara, porque no es el camino ni el lugar en donde tiene que estar este equipo. Así que quería arrancar con eso. Segundo mensaje, informarles que Gerardo Espinoza no continua como director técnico en la institución. Le agradecemos, como persona en el club y como entrenador, es un mexicano capaz, le deseo de manera personal y como club que tenga una revancha, porque esos espacios para los entrenadores mexicanos y jóvenes se deben seguir teniendo", dijo de entrada Javier Mier.

Posteriormente, el director deportivo habló sin mucha claridad sobre el perfil del nuevo técnico y de los jugadores que deben integrar a Chivas en el proyecto en el corto, mediano y largo plazo.